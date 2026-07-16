Mystère de Chanteloup, La Pagode de Chanteloup, Amboise
samedi 19 septembre 2026 · La Pagode de Chanteloup · Amboise
Informations pratiques
Mystère de Chanteloup 19 et 20 septembre La Pagode de Chanteloup Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Munis d’un sac à dos, les petits explorateurs partent à la découverte d’indices pour résoudre le mystère de Chanteloup.
La Pagode de Chanteloup La Pagode de Chanteloup 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 20 97 http://www.pagode-chanteloup.com https://www.facebook.com/pagodedechanteloup/ La Pagode de Chanteloup est un monument unique du XVIIIe siècle inscrit dans le périmètre du Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco, dans un parc de 14 hectares, qui témoigne encore aujourd’hui de la splendeur d’un palais disparu en 1823 : le château du duc de Choiseul, premier ministre du roi Louis XV. Parking gratuit à 100m de l’entrée / Parking à l’intérieur du parc pour les personnes à mobilité réduite, à 5 mn en voiture du centre-ville d’Amboise en direction de Bléré-Loches
Munis d’un sac à dos, les petits explorateurs partent à la découverte d’indices pour résoudre le mystère de Chanteloup.
©ADT Jean-Christophe COUTAND
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