Mystères & Diamantaires Felletin
Mystères & Diamantaires Felletin samedi 27 juin 2026.
Mystères & Diamantaires
2 Rue de la Diamanterie Felletin Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-01 2026-09-01
Pars pour un voyage en 1913, étudie minutieusement les indices, résous les énigmes et fais la lumière sur le mystère qui frappe la diamanterie. Cet été, c’est toi qui mènes l’enquête. .
2 Rue de la Diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mystères & Diamantaires
L’événement Mystères & Diamantaires Felletin a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Aubusson-Felletin