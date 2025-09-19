Mystères & Diamantaires

2 Rue de la Diamanterie Felletin Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-01 2026-09-01

Pars pour un voyage en 1913, étudie minutieusement les indices, résous les énigmes et fais la lumière sur le mystère qui frappe la diamanterie. Cet été, c’est toi qui mènes l’enquête. .

2 Rue de la Diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mystères & Diamantaires

L’événement Mystères & Diamantaires Felletin a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Aubusson-Felletin