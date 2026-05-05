Mystérieuses étincelles Menhirs de Monteneuf Monteneuf
Mystérieuses étincelles Menhirs de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 juillet 2026.
Monteneuf
Mystérieuses étincelles
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-21 17:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Démonstration flash sur l’une des techniques d’allumage d’un feu à la Préhistoire.
Du 17 juillet au 21 août 2026, les vendredis à 17h
Durée 45mn Gratuit
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs .
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Mystérieuses étincelles Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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