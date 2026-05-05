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Mystérieuses étincelles Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Mystérieuses étincelles Menhirs de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Menhirs de Monteneuf

Adresse : D776

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Monteneuf

Mystérieuses étincelles

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-21 17:45:00

Date(s) :
2026-07-17

Démonstration flash sur l’une des techniques d’allumage d’un feu à la Préhistoire.

Du 17 juillet au 21 août 2026, les vendredis à 17h
Durée 45mn Gratuit
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs   .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Mystérieuses étincelles Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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