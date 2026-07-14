Nager Grandeur Nature Lieu-dit Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Nager Grandeur Nature

Lieu-dit Lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:45:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13

Nager Grandeur Nature Apprendre à nager pour les 6 12 ans. Plage surveillée vers Activital. Du 6 au 30 juillet et du 3 au 13 Août. Uniquement du lundi au jeudi. de 14h45 à 15h30. Inscription obligatoire. .

Lieu-dit Lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 21 32 61 piscine@ccmorvan.fr

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English : Nager Grandeur Nature

L’événement Nager Grandeur Nature Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs