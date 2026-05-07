Chemillé-sur-Indrois

Nagez grandeur nature par le Comité départemental FFN

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un moment unique pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de l’eau en pleine nature ! Avec le Comité départemental FFN, profitez d’une expérience conviviale et sécurisée pour nager autrement, progresser en douceur et vivre l’eau au plus près de l’environnement. ‍♀️

Un moment unique pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de l’eau en pleine nature ! Avec le Comité départemental FFN, profitez d’une expérience conviviale et sécurisée pour nager autrement, progresser en douceur et vivre l’eau au plus près de l’environnement. ‍♀️ .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

A unique opportunity to discover or rediscover the pleasures of water in the great outdoors! With the Comité départemental FFN, take advantage of a safe, friendly experience to swim differently, progress more gently and experience the water as close as possible to the environment. ?????

L’événement Nagez grandeur nature par le Comité départemental FFN Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire