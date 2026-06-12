Nancy

Nancy Jazz Pulsations

106 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-03

Du 3 au 17 octobre 2026, rendez-vous à Nancy et sa région pour le Nancy Jazz Pulsations.

Jazz, rap, rock, électro à NJP, les genres s’entrechoquent. Du parc de la Pépinière aux plus belles salles nancéiennes, le festival prolonge l’été indien dans un mix audacieux de musiques actuelles. De l’énergie du chapiteau à la majesté de l’Opéra, vivez une immersion totale entre icônes de légende et scènes émergentes.Tout public

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106 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86 billetterie@nancyjazzpulsations.com

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English :

From October 3 to 17, 2026, Nancy and the surrounding region will be hosting Nancy Jazz Pulsations.

Jazz, rap, rock, electro: at NJP, genres collide. From the Parc de la Pépinière to Nancy?s finest venues, the festival extends the Indian summer with an audacious mix of contemporary music. From the energy of the big top to the majesty of the Opera House, experience a total immersion between legendary icons and emerging scenes.

L’événement Nancy Jazz Pulsations Nancy a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION NANCY