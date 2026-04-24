Nansouty village, Eglise Sainte-Geneviève, Bordeaux
Nansouty village, Eglise Sainte-Geneviève, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Nansouty village 23 mai et 21 juin Eglise Sainte-Geneviève Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
A la croisée des chemins entre gare et boulevards, marché des Capucins et quartier Saint-Genès, Nansouty est un véritable petit village…
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 23 mai et dimanche 21 juin à 14h30
Rdv devant l’église Sainte-Geneviève, rue Bertrand de Goth
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Eglise Sainte-Geneviève 130 Rue Bertrand de Goth, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
F. Deval – Mairie de Bordeaux
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