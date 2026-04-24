Nansouty village, Eglise Sainte-Geneviève, Bordeaux

Nansouty village 23 mai et 21 juin Eglise Sainte-Geneviève Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

A la croisée des chemins entre gare et boulevards, marché des Capucins et quartier Saint-Genès, Nansouty est un véritable petit village…

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 23 mai et dimanche 21 juin à 14h30

Rdv devant l’église Sainte-Geneviève, rue Bertrand de Goth

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Eglise Sainte-Geneviève 130 Rue Bertrand de Goth, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux