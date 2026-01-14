Nantua Fest Stade de foot Nantua

Nantua Fest

Stade de foot Avenue du Camping Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-24 03:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Nantua Fest revient du 22 au 24 mai 2026 et la billetterie est officiellement ouverte !

Le Nantua Fest s’impose comme un événement phare pour les amateurs de musique et de festivités en plein air dans la région.

Stade de foot Avenue du Camping Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes infos@nantuafest.fr

English :

The 4th Nantua Fest returns June 6-8, 2025!



After its third edition, the Nantua Fest has established itself as a key event for music lovers and outdoor festivities in the region.

Nantua Fest Nantua a été mis à jour le 2026-01-14