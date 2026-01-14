Nantua Fest Stade de foot Nantua
Nantua Fest Stade de foot Nantua vendredi 22 mai 2026.
Nantua Fest
Stade de foot Avenue du Camping Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-24 03:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Le Nantua Fest revient du 22 au 24 mai 2026 et la billetterie est officiellement ouverte !
Le Nantua Fest s’impose comme un événement phare pour les amateurs de musique et de festivités en plein air dans la région.
.
Stade de foot Avenue du Camping Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes infos@nantuafest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 4th Nantua Fest returns June 6-8, 2025!
After its third edition, the Nantua Fest has established itself as a key event for music lovers and outdoor festivities in the region.
L’événement Nantua Fest Nantua a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey