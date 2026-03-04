NATURE ET POTERIE Savigny-en-Véron

NATURE ET POTERIE

Façonnez l’argile pour créer votre pot et décorez-le avec des écorces et des feuilles des arbres du bocage. Les deux mains dans la terre, quelques outils et votre objet fabul’arbre prend forme. Les créations seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après l’animation.

NATURE ET POTERIE

Visite-Atelier

De 7 à 10 ans

En compagnie d’Aurélie Mulard, Poterie du Véron

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Shape the clay to create your pot and decorate it with bark and leaves from trees in the bocage. Two hands in the clay, a few tools and your fabul?arbre object takes shape. The creations will be fired by the potter and available a few days after the event.

