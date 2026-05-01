Naumad Social Club-Latin Night x Finale Ligue des champions Domaine NAUMAD 5 Les perriaux Champignelles

Champignelles

Naumad Social Club-Latin Night x Finale Ligue des champions

Domaine NAUMAD 5 Les perriaux 5 Les Perriaux(Château) Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Il y a des soirées où l’on danse. Il y a des soirées où l’on retient son souffle devant un écran. Et puis il y a le 30 mai à Naumad — où l’on fait les deux, à notre façon.

18h, coup d’envoi de la finale sur écran géant. Ici, on supporte Paris. Pas Arsenal. Que ce soit clair dès l’entrée — on est venus chanter, vibrer, et (on l’espère) célébrer. Maillots bienvenus, bar ouvert, ambiance stade au Domaine.

Puis la piste prend le relais pour une nouvelle Latin Night comme on les aime — chaleureuse, vivante, généreuse.

Notre signature musicale ? On l’assume 60% salsa, 30% bachata, 10% kizomba, et une poignée de variété (rock, merengue, et ce qu’il faut pour secouer le dancefloor).

On se réserve le droit de bouger ces curseurs au feeling, mais le cap est clair on fait danser tout le monde, pas une petite chapelle. C’est ça, le Social Club. On a notre direction, notre identité, notre manière à nous de faire la fête — et on tient à ce que chacun reparte avec quelque chose en plus que quand il est arrivé.

17h Ouverture des portes

18h Coup d’envoi de la finale sur écran géant

20h Cours de salsa avec Sébastien Massaro (débutants bienvenus, vraiment)

21h30 Latin Night, DJ aux commandes, animations jusqu’au bout de la nuit

Bar & restauration sur place.

Les tables sont réservées en priorité à celles et ceux qui dînent avec nous. Pour le reste, la piste t’attend.

Entrée gratuite

Viens seul·e, viens à deux, viens avec ta bande, viens avec ton maillot. Ici on chante, on crie, on danse — ensemble, et à notre manière. .

Domaine NAUMAD 5 Les perriaux 5 Les Perriaux(Château) Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 contact@naumad.fr

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English : Naumad Social Club-Latin Night x Finale Ligue des champions

L’événement Naumad Social Club-Latin Night x Finale Ligue des champions Champignelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)