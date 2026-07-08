NDK Festival 2026 Le Cargö Caen

Informations pratiques

Caen

NDK Festival 2026

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-07

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-07

NDK FESTIVAL 2026 Du nouveau sur la prochaine édition de NDK Festival !

5 jours de fête au cœur de Caen Le NDK Festival revient du 7 au 11 octobre pour sa 6e édition.

Cette nouvelle édition inscrit d’ores et déjà des rendez-vous à ne pas manquer des nuits en club, des concerts gratuits…

NDK FESTIVAL 2026 Du nouveau sur la prochaine édition de NDK Festival !

5 jours de fête au cœur de Caen Le NDK Festival revient du 7 au 11 octobre pour sa 6e édition.

Cette nouvelle édition inscrit d’ores et déjà des rendez-vous à ne pas manquer des nuits en club, des concerts gratuits et des moments familiaux !

Plus qu’un festival, NDK, c’est le moment rassembleur d’une communauté une expérience collective où chacun·e a sa place pour vibrer, danser, partager.

Pass disponibles jusqu’à épuisement des stocks. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : NDK Festival 2026

NDK FESTIVAL 2026: Latest news on the next edition of the NDK Festival!

Five days of celebrations in the heart of Caen: the NDK Festival returns from 7 to 11 October for its sixth edition.

This year’s festival already has some unmissable events lined up: club nights, free concerts…

L’événement NDK Festival 2026 Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité