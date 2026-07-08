NDK Festival 2026 Le Cargö Caen
mercredi 7 octobre 2026 · Le Cargö · Caen
Informations pratiques
Caen
NDK Festival 2026
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-07
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-07
NDK FESTIVAL 2026 Du nouveau sur la prochaine édition de NDK Festival !
5 jours de fête au cœur de Caen Le NDK Festival revient du 7 au 11 octobre pour sa 6e édition.
Cette nouvelle édition inscrit d’ores et déjà des rendez-vous à ne pas manquer des nuits en club, des concerts gratuits…
NDK FESTIVAL 2026 Du nouveau sur la prochaine édition de NDK Festival !
5 jours de fête au cœur de Caen Le NDK Festival revient du 7 au 11 octobre pour sa 6e édition.
Cette nouvelle édition inscrit d’ores et déjà des rendez-vous à ne pas manquer des nuits en club, des concerts gratuits et des moments familiaux !
Plus qu’un festival, NDK, c’est le moment rassembleur d’une communauté une expérience collective où chacun·e a sa place pour vibrer, danser, partager.
Pass disponibles jusqu’à épuisement des stocks. .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
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English : NDK Festival 2026
NDK FESTIVAL 2026: Latest news on the next edition of the NDK Festival!
Five days of celebrations in the heart of Caen: the NDK Festival returns from 7 to 11 October for its sixth edition.
This year’s festival already has some unmissable events lined up: club nights, free concerts…
L’événement NDK Festival 2026 Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
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