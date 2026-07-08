NDK Nights Mac Declos All Night Long Le Cargö Caen

Informations pratiques

Caen

NDK Nights Mac Declos All Night Long

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 22:00:00

fin : 2026-12-13 05:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Mac Declos est un artiste, DJ et producteur basé à Paris. Avec un son brillant qui défie les attentes, Mac Declos s’est rapidement fait connaître pour ses sets techno intenses, précis et techniques c’est inné chez lui.

Mac Declos est un artiste, DJ et producteur basé à Paris. Avec un son brillant qui défie les attentes, Mac Declos s’est rapidement fait connaître pour ses sets techno intenses, précis et techniques : c’est inné chez lui.

L’année dernière, Mac a donné le ton avec l’EP Angel Eyes aux côtés de Pablo Bozzi sur Second Sight, une lettre d’amour sincère à la house et au club music. Les collaborations avec des artistes comme Anetha, François X, Kuss et Lacchesi ont mis en évidence son talent aux multiples facettes et son influence dans la scène musicale, cimentant ainsi son statut de star montante.

Mac Declos est bien plus qu’un simple DJ et producteur : c’est un phénomène. Avec une maîtrise magistrale du rythme et du groove, combinée à une curiosité intrépide et une approche de genre fluide, il est l’un des DJs les plus excitants à vivre sur la piste de danse. Il évoque une vitalité joyeuse mais frénétique, transformant chaque set en une expérience de haute énergie inoubliable et consolidant son rôle de force déterminante dans l’avenir de la techno. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : NDK Nights Mac Declos All Night Long

Mac Declos is an artist, DJ and producer based in Paris. With a brilliant sound that defies expectations, Mac Declos has quickly made a name for himself with his intense, precise and technically skilful techno sets: it comes naturally to him.

L’événement NDK Nights Mac Declos All Night Long Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité