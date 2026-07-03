Ne manquez pas le feu d’artifice du 13-Juillet à la tour Eiffel Feu d’artifices du 13-juillet à la tour Eiffel Paris

Informations pratiques

Exceptionnellement organisé le 13 juillet prochain afin de permettre le respect du temps national de commémoration des dix ans de l’attentat de Nice le lendemain, le traditionnel feu d’artifice annuel célébrant la Fête nationale sera retransmis en direct et permettra aux spectateurs mais aussi aux visiteurs du monde entier de célébrer ensemble la Fête nationale.

Ce grand rendez-vous populaire, à visionner depuis le Champ-de-Mars, sera accompagné comme chaque année d’une création artistique inédite, musicale et visuelle au rythme de centaines de drones mobilisés pour l’occasion. Plusieurs tableaux viendront rythmer cette édition, notamment une séquence valorisant le 70ème anniversaire du jumelage entre Paris et Rome et les liens historiques qui unissent les deux capitales, les 400 ans de la Marine nationale et bien sûr la Seine, le tout à travers 12 tableaux pensés pour l’événement.

Liberté, Égalité, Fraternité

Pour cette soirée du 13 juillet, la Ville de Paris donne rendez-vous aux Parisiennes, Parisiens et visiteurs du monde entier au Champ-de-Mars. Le feu d’artifice sera tiré à 23 heures, et sera accompagné par près de 1600 drones.

Cet événement aura pour fil rouge la devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité », une histoire exigeante, faite de combats, de courage, de droits conquis et de devoirs partagés.

Alors on lève les yeux, mais on devrait aussi relever la tête. Parce que la République n’est pas qu’un jour férié, c’est une dignité commune, et une idée assez forte pour rassembler.

Un concert grandiose

Le feu d’artifice sera précédé par un grand concert, retransmis à partir de 21h sur France 2. Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France offriront une nouvelle édition grandiose. Pour clôturer ce concert, ils entonneront une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.

L’accès au spectacle sera gratuit et si la capacité d’accueil est atteinte, sachez que les festivités seront retransmises sur France 2, en direct depuis le Champ-de-Mars.

Quelques chiffres 1 600 drones ultra légers (contre 1000 l’an dernier), équipés de LEDs lights et superlights avec diffuseur à 360° et d’effets pyrotechniques

120 postes de tirs, dont plus de 80 sur la tour Eiffel

50 projecteurs asservis dans la tour Eiffel

100 personnes sur le projet pour les équipes techniques et artistiques

Restrictions de circulation De nombreuses voies seront interdites à la circulation et le stationnement sera modifié durant tout le week-end. Retrouvez le détail dans notre page dédiée. (infos à venir).

Objets interdits Les visiteurs seront soumis à des contrôles de sécurité avec fouille et ouverture des sacs. Seront interdits : les objets susceptibles de servir de projectile ou de constituer une arme ; les bouteilles en verre ou les boissons alcoolisées ; les parfums et les aérosols à usage cosmétique ; les seringues ; les moyens de locomotions (vélo, roller, trottinette, etc.) ; les chiens sauf chiens de guide.

Logo Pierre Hermé. ; Crédits : Pierre Hermé.

Logo Oatly ; Crédits : oatly

Eau de Paris ; Crédits : Eau de Paris.

Les restrictions de circulation et de stationnement à l’occasion du 13 juillet

Le 13 juillet, la tour Eiffel va revêtir son plus bel habit de lumière pour célébrer la fête nationale. Et comme chaque année, la journée se clôturera par un immense feu d’artifice qui réserve de jolies surprises…

Le lundi 13 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T21:00:00+02:00_2026-07-13T23:00:00+02:00

Feu d’artifices du 13-juillet à la tour Eiffel Champ de Mars 75007 Paris



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