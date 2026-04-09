Tours

Nebula liger un fleuve à soi

25 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-29 14:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Photographe, auteur et chercheur, Benoit Pinero arpente les bords de la Loire et s’immerge dans la variété de ces paysages vivants.

Photographe, auteur et chercheur, Benoit Pinero arpente les bords de la Loire et s’immerge dans la variété de ces paysages vivants.

Par son travail, il cherche à produire des représentations alternatives du fleuve, à créer une nouvelle “imagerie” susceptible de stimuler un imaginaire fluvial et à renforcer nos attachements à une entité naturelle à la fois puissante et fragile.

Un fleuve à soi est un parcours sensible et immersif. L’exposition invite à décentrer le regard et à cheminer à travers la géographie, la géologie, la botanique, l’hydrologie et l’histoire de la photographie. 5 .

25 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 95

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English :

Photographer, author and researcher, Benoit Pinero surveys the banks of the Loire and immerses himself in the variety of these living landscapes.

L’événement Nebula liger un fleuve à soi Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par Tours Val de Loire Tourisme