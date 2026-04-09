Nebula liger un fleuve à soi Tours
Nebula liger un fleuve à soi Tours vendredi 29 mai 2026.
Tours
Nebula liger un fleuve à soi
25 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-29 14:00:00
fin : 2027-01-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Photographe, auteur et chercheur, Benoit Pinero arpente les bords de la Loire et s’immerge dans la variété de ces paysages vivants.
Photographe, auteur et chercheur, Benoit Pinero arpente les bords de la Loire et s’immerge dans la variété de ces paysages vivants.
Par son travail, il cherche à produire des représentations alternatives du fleuve, à créer une nouvelle “imagerie” susceptible de stimuler un imaginaire fluvial et à renforcer nos attachements à une entité naturelle à la fois puissante et fragile.
Un fleuve à soi est un parcours sensible et immersif. L’exposition invite à décentrer le regard et à cheminer à travers la géographie, la géologie, la botanique, l’hydrologie et l’histoire de la photographie. 5 .
25 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographer, author and researcher, Benoit Pinero surveys the banks of the Loire and immerses himself in the variety of these living landscapes.
L’événement Nebula liger un fleuve à soi Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par Tours Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Puppetmastaz + Trifouille 1er Tours 18 avril 2026
- Early Maggots + Unikorn + Soaked Tours 18 avril 2026
- Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours 19 avril 2026
- Cosmic Psychos + Reverend Beat-Man & Milan Slick Tours 20 avril 2026
- LE PIGEON, Studio, Tours 20 avril 2026