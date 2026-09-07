AGENDA · Le Puy-en-Velay
NEC Haute-Loire ?, Le Puy en Velay, Le Puy-en-Velay
vendredi 6 novembre 2026 · Le Puy en Velay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
NEC Haute-Loire ? Vendredi 6 novembre, 00h00 Le Puy en Velay Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T00:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-06T00:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00
Infos à venir
https://numerique-en-communs.fr/les-nec-locaux-2/
Le Puy en Velay Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://numerique-en-communs.fr/les-nec-locaux-2/ »}]
Édition locale de Numérique en Commun[s] NEC Numérique en Commun[s]
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