NEC Haute-Loire ?, Le Puy en Velay, Le Puy-en-Velay

vendredi 6 novembre 2026 · Le Puy en Velay · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

NEC Haute-Loire ? Vendredi 6 novembre, 00h00 Le Puy en Velay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T00:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-06T00:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00

Infos à venir

https://numerique-en-communs.fr/les-nec-locaux-2/

Le Puy en Velay Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://numerique-en-communs.fr/les-nec-locaux-2/ »}]

Édition locale de Numérique en Commun[s] NEC Numérique en Commun[s]