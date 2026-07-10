Neeland Govern (Neeland Co) Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 3 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Neeland Govern (Neeland Co)
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nouvel album Et Alors…
Le projet de Neel Govern s’est développé autour de l’univers du chanteur, auteur, compositeur, digne héritier de la folk-rock latino.
Celui-ci nous revient après de nombreuses années passées loin des grandes scènes (sans jamais avoir posé sa guitare et sa plume) pour un tout nouvel album intitulé “Et alors …”.
Comme un questionnement, un parcours de vie, un constat, l’artiste décrit le monde d’aujourd’hui et son évolution. Tant de chemin parcouru depuis le fameux “HAUTEVILLE” sortit chez BARCLAY en 1981.
Neeland Co (le groupe de Neel) est constitué de
Olivier Mugot à la guitare, aux choeurs et à la direction artistique
Philippe Henner à la basse, à la contrebasse et aux choeurs
Pascal Henner aux percussions et aux choeurs
Dominique Claudin à la batterie
Ses compositions originales 100% françaises sont teintées de blues, de folk, de rock.
Inspirées par l’esthétique d’artistes que Neel admire, parmi lesquels Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen ou encore Alain Bashung… .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Neeland Govern (Neeland Co)
L’événement Neeland Govern (Neeland Co) Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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