NEFERTITI ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

NEFERTITI

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Un concert illustré immersif où jazz, musiques du monde et images donnent vie à la légende de Nefertiti, pour une expérience à partager en famille.

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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An immersive, illustrated concert where jazz, world music, and visuals bring the legend of Nefertiti to life—an experience to enjoy with the whole family.

L’événement NEFERTITI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME