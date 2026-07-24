NEFERTITI ELMEDIATOR Perpignan
dimanche 29 novembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
NEFERTITI
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Un concert illustré immersif où jazz, musiques du monde et images donnent vie à la légende de Nefertiti, pour une expérience à partager en famille.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An immersive, illustrated concert where jazz, world music, and visuals bring the legend of Nefertiti to life—an experience to enjoy with the whole family.
L’événement NEFERTITI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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