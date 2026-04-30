Nektar Fada Les Lointaines Buis-les-Baronnies
Nektar Fada Les Lointaines Buis-les-Baronnies mercredi 3 juin 2026.
Buis-les-Baronnies
Nektar Fada Les Lointaines
Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Nektar Fada s’invite sur la scéne électro à travers un style éclectique, un mélange d’univers entre dub, trance et techno.
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Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com
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English :
Nektar Fada takes to the electro scene with an eclectic style, blending the worlds of dub, trance and techno.
L’événement Nektar Fada Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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