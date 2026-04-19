Suède, Belgique, Norvège, documentaire, 92 min, Auto Images, Associate Directors, Up-North Film, 2022.

À la veille de Noël 1944, au camp de concentration de Ravensbrück, Nelly Mousset-Vos et Nadine Hwang, déportées politiques, se rencontrent et tombent amoureuses. Près de 70 ans plus tard, Sylvie Bianchi, petite- fille de Nelly, ouvre les archives d’une incroyable richesse du couple afin de faire le récit de cette histoire d’amour qui survivra à la guerre et aux conventions sociales et morales de l’époque. Au‑delà du portrait sensible de deux femmes engagées, le film éclaire l’histoire, longtemps ignorée, des relations homosexuelles nées dans l’univers concentrationnaire nazi.

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À l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Le dimanche 17 mai 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/projection-nelly-nadine-de-magnus-gertten +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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