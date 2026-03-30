NeS La Cartonnerie Reims
NeS La Cartonnerie Reims jeudi 12 novembre 2026.
NeS
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Tout public
Esthétique futuriste et flow old school
NeS sublime sa passion pour le rap en discipline un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante. Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle et un goût prononcé pour l’exploration sonore.
Autodidacte, NeS incarne une nouvelle génération d’artistes rap, nourrie de multiples influences. Entre egotrips maîtrisés et confidences intimes, il explore ses racines, ses liens et ses aspirations, construisant une identité musicale claire, forte et incarnée. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : NeS
L’événement NeS Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
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