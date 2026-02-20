Neuf chapelles restaurées de la cathédrale, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers

Informations pratiques

Neuf chapelles restaurées de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Nièvre

Sur inscription au comptoir situé à l’intérieur de la cathédrale | Visites

commentées par groupes de 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir neuf des vingt-et-une chapelles latérales de la cathédrale, à présent restaurées. Parmi les restaurations les plus spectaculaires : la chapelle du Sacré-Cœur, qui a retrouvé les couleurs voulues par l’architecte Victor Ruprich-Robert au dix-neuvième siècle, la chapelle de la Crucifixion, métamorphosée par la création d’un retable à corniche, et magnifiée par la repose de la Pietà de Saint-Arigle, ainsi que la chapelle de Fontenay, qui regroupe désormais des œuvres sculptées ou peintes de la Renaissance …

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Rue du Cloitre Saint Cyr, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://www.nevers-tourisme.com/sit/cathedrale-saint-cyr-sainte-julitte La cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte présente la particularité de posséder deux chœurs, l’un roman à l’Ouest, l’autre gothique à l’Est. Le chœur roman se distingue par la crypte et le gigantesque Christ en Gloire peint sur la voute en cul-de-four de l’abside. Le chevet gothique, quant à lui, offre aux visiteurs un condensé d’histoire architecturale entre le baptistère du VIe siècle et les vitraux du XXe siècle. En effet la cathédrale offre une autre particularité, celle de posséder des vitraux contemporains. Cette initiative fait suite à la destruction en quasi totalité des verrières lors du bombardement aérien du 16 juillet 1944. En vue de la conception des vitraux le choix s’est porté sur différents peintres parmi les plus importants tel que Viallat, Alberola, Honegger et Rouan.

Venez découvrir neuf des vingt-et-une chapelles latérales de la cathédrale, à présent restaurées. Parmi les restaurations les plus spectaculaires : la chapelle du Sacré-Cœur, qui a retrouvé les par à…

© Jean-Michel Drugeon / Regards sur la cathédrale de Nevers