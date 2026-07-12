Nevers les Pieds dans l’eau Rando-visite guidée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
mercredi 15 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Nevers les Pieds dans l’eau Rando-visite guidée
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29
Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins de la rivière Nièvre au cœur de la ville. En partenariat avec les Contrats territoriaux du département de la Nièvre et la Communauté de commune des Bertranges.
Tous publics, dès 12 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Pont sur le canal de dérivation, 1 Fbg du Grand Mouësse (15 juillet) ; ou Pont Mal Placé, près du Skate Parc (29 juillet) .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Nevers les Pieds dans l’eau Rando-visite guidée
L’événement Nevers les Pieds dans l’eau Rando-visite guidée Nevers a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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