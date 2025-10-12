Nickel Nickel à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Nickel Nickel

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Mélodie Fontaine

Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne.

C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter son passé dans le Nord,

les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses

trébuchements, sa rééducation du périnée.

Tout on vous dit.

Un spectacle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.

La presse en parle

Un spectacle malin et attachant, drôle et impertinent . Le Parisien

Une claque salutaire et rafraîchissante au one-woman-show et, surtout une révélation .

Télérama

.

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18

English :

Mélodie Fontaine

Who hasn?t laughed out loud when watching someone get beaten up? No one has.

That’s why Mélodie has decided to tell you all about it: her past in the North of France,

the predictions of her clairvoyant, her past lives, her attempts, her failures, her

her stumbles, her perineal reeducation.

We tell you everything.

A show about real life, real people, and their false pretenses.

In the press:

A clever, endearing, funny and impertinent show . Le Parisien

A salutary and refreshing slap in the face to the one-woman-show and, above all, a revelation .

Télérama

German :

Melodie Fontaine

Wer hat nicht schon einmal laut gelacht, wenn er jemanden dabei beobachtet hat, wie er sich den Arsch aufreißt? Niemand.

Deshalb hat Mélodie beschlossen, Ihnen alles zu erzählen: ihre Vergangenheit im Norden,

die Vorhersagen ihres Hellsehers, ihre früheren Leben, ihre Versuche, ihre Misserfolge, ihr

stolpern, ihre Beckenbodenrehabilitation.

Alles wird Ihnen erzählt.

Eine Show aus dem wahren Leben, von echten Menschen und ihren falschen Fassaden.

Die Presse spricht darüber

Eine kluge und fesselnde, witzige und freche Show . Le Parisien

Eine heilsame und erfrischende Ohrfeige für die One-Woman-Show und, vor allem, eine Offenbarung .

Télérama

Italiano :

Mélodie Fontaine

Chi non ha mai riso di gusto guardando qualcuno che veniva picchiato? Nessuno l’ha fatto.

Ecco perché Mélodie ha deciso di raccontarvi tutto: il suo passato nel Nord della Francia,

le previsioni della sua chiaroveggente, le sue vite passate, i suoi tentativi, i suoi fallimenti, i suoi inciampi, il suo perineo

inciampi, la sua rieducazione del perineo.

Vi racconteremo tutto.

Uno spettacolo sulla vita reale, sulle persone reali e sulle loro false pretese.

Cosa ha detto la stampa:

Uno spettacolo intelligente, coinvolgente, divertente e sfacciato . Le Parisien

Un salutare e rinfrescante schiaffo al one-woman-show e, soprattutto, una rivelazione .

Télérama

Espanol :

Mélodie Fontaine

¿Quién no se ha reído a carcajadas al ver cómo golpeaban a alguien? Nadie.

Por eso Mélodie ha decidido contárselo todo: su pasado en el norte de Francia,

las predicciones de su clarividente, sus vidas pasadas, sus intentos, sus fracasos, sus

tropiezos, su reeducación perineal.

Se lo contaremos todo.

Un espectáculo sobre la vida real, la gente real y sus falsas pretensiones.

Lo que dijo la prensa:

Un espectáculo inteligente, atractivo, divertido y descarado . Le Parisien

Una bofetada saludable y refrescante al espectáculo unipersonal y, sobre todo, una revelación .

Télérama

L’événement Nickel Nickel Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-29 par HPTE|CDT65