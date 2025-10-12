Nickel Nickel à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre
Nickel Nickel à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 30 mai 2026.
Nickel Nickel
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Mélodie Fontaine
Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne.
C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter son passé dans le Nord,
les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses
trébuchements, sa rééducation du périnée.
Tout on vous dit.
Un spectacle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.
La presse en parle
Un spectacle malin et attachant, drôle et impertinent . Le Parisien
Une claque salutaire et rafraîchissante au one-woman-show et, surtout une révélation .
Télérama
.
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18
English :
Mélodie Fontaine
Who hasn?t laughed out loud when watching someone get beaten up? No one has.
That’s why Mélodie has decided to tell you all about it: her past in the North of France,
the predictions of her clairvoyant, her past lives, her attempts, her failures, her
her stumbles, her perineal reeducation.
We tell you everything.
A show about real life, real people, and their false pretenses.
In the press:
A clever, endearing, funny and impertinent show . Le Parisien
A salutary and refreshing slap in the face to the one-woman-show and, above all, a revelation .
Télérama
German :
Melodie Fontaine
Wer hat nicht schon einmal laut gelacht, wenn er jemanden dabei beobachtet hat, wie er sich den Arsch aufreißt? Niemand.
Deshalb hat Mélodie beschlossen, Ihnen alles zu erzählen: ihre Vergangenheit im Norden,
die Vorhersagen ihres Hellsehers, ihre früheren Leben, ihre Versuche, ihre Misserfolge, ihr
stolpern, ihre Beckenbodenrehabilitation.
Alles wird Ihnen erzählt.
Eine Show aus dem wahren Leben, von echten Menschen und ihren falschen Fassaden.
Die Presse spricht darüber
Eine kluge und fesselnde, witzige und freche Show . Le Parisien
Eine heilsame und erfrischende Ohrfeige für die One-Woman-Show und, vor allem, eine Offenbarung .
Télérama
Italiano :
Mélodie Fontaine
Chi non ha mai riso di gusto guardando qualcuno che veniva picchiato? Nessuno l’ha fatto.
Ecco perché Mélodie ha deciso di raccontarvi tutto: il suo passato nel Nord della Francia,
le previsioni della sua chiaroveggente, le sue vite passate, i suoi tentativi, i suoi fallimenti, i suoi inciampi, il suo perineo
inciampi, la sua rieducazione del perineo.
Vi racconteremo tutto.
Uno spettacolo sulla vita reale, sulle persone reali e sulle loro false pretese.
Cosa ha detto la stampa:
Uno spettacolo intelligente, coinvolgente, divertente e sfacciato . Le Parisien
Un salutare e rinfrescante schiaffo al one-woman-show e, soprattutto, una rivelazione .
Télérama
Espanol :
Mélodie Fontaine
¿Quién no se ha reído a carcajadas al ver cómo golpeaban a alguien? Nadie.
Por eso Mélodie ha decidido contárselo todo: su pasado en el norte de Francia,
las predicciones de su clarividente, sus vidas pasadas, sus intentos, sus fracasos, sus
tropiezos, su reeducación perineal.
Se lo contaremos todo.
Un espectáculo sobre la vida real, la gente real y sus falsas pretensiones.
Lo que dijo la prensa:
Un espectáculo inteligente, atractivo, divertido y descarado . Le Parisien
Una bofetada saludable y refrescante al espectáculo unipersonal y, sobre todo, una revelación .
Télérama
L’événement Nickel Nickel Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-29 par HPTE|CDT65