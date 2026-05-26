Nicole Johänntgen Quintet Festival Parfum de Jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Nicole Johänntgen Quintet Festival Parfum de Jazz

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Installée à Zurich depuis 2005, Nicole Johänntgen fusionne différentes cultures en produisant une musique de grande énergie. Excellente saxophoniste alto et soprano, ses talents sont reconnus dans le monde entier.

Biletterie www.parfumdejazz.com

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com

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English :

Based in Zurich since 2005, Nicole Johänntgen fuses different cultures to produce high-energy music. An excellent alto and soprano saxophonist, her talents are recognized the world over.

Ticket office: www.parfumdejazz.com

L’événement Nicole Johänntgen Quintet Festival Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale