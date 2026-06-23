Nik West New Morning Paris

La bassiste a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk en collaborant avec des géants tels que Prince et Quincy Jones. Dave Stewart (Eurythmics) l’a décrite comme « un Lenny Kravitz et un Prince au féminin ». Une musicienne de caractère à découvrir en concert.

Héritière directe des plus grands bassistes funk de la planète, de Marcus Miller à Boosty Collins en passant par Larry Graham (Sly and the Family Stone), Nik West détonne par sa capacité à tenir la scène, tour à tour musicienne, chanteuse, danseuse, avec une énergie hors du commun et un incroyable sens du rythme qui claque et transforme n’importe quel morceau, du plus sage au plus flamboyant, en imparable machine à danser.

Qu’elle se produise sur scène ou enregistre des albums décoiffants, qu’elle étonne et multiplie les vues sur les plate-formes de streaming vidéo avec ses reprises, boostées à d’énergie purement rock, de Michael Jackson ou David Bowie en passant par une dantesque « Back in black » d’AC/DC, le résultat est toujours le même, elle émerveille et secoue nos certitudes, nous ensorcelle tout en s’affranchissant des frontières habituelles du monde musical.

En nous invitant à croquer dans le fruit interdit de sa funk RnB, NikWest nous propose un voyage comme il en existe peu, sans contraintes ni barrières, aussi atypique que cette artiste l’est, loin des conventions – elle qui est l’une des rares bassistes leader d’un groupe – mais d’une redoutable efficacité, à l’image de ce que pouvait produire son mentor Prince.

= Ils en parlent =

Nik West, la reine des bassistes

« Héroïne funk tout aussi exubérante qu’incroyablement talentueuse, Nik West a récemment sorti un deuxième album qui n’a de « Moody » que le nom… tant il déménage ! Depuis le début de sa carrière, Nik West a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk. Collaboratrice de géants de la musique tels que Prince et Quincy Jones, l’ancien membre de Eurythmics Dave Stewart l’a décrite comme « un Lenny Kravitz et un Prince au féminin« … Rien que ça ! Auteure-compositrice et interprète dont le talent n’est donc plus à prouver.. » (Rolling Stone)

Inclassable et inclassée, Nik West est tout bonnement déjà une légende de la musique.

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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