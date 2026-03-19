Nikon Film Festival Le Grand Rex Paris

Le Nikon Film Festival est un événement qui encourage la création vidéo et favorise l’émergence de nouveaux talents à travers un concept unique : permettre à tout le monde de créer et diffuser un film court gratuitement.

Le défi qu’il vous propose : réaliser des films courts ou une mini-série de 6 épisodes d’une durée de 2min20 chacun sur un thème imposé chaque année, rien de plus. Un format idéal pour la diffusion web qui permet de conserver une liberté de création tout en réduisant au maximum les contraintes techniques qui pourraient limiter son accessibilité.

Depuis de nombreuses années, le Nikon Film Festival rassemble le plus largement possible les jeunes espoirs et les talents confirmés autour d’un objectif commun : créer.

Le Nikon Film Festival, véritable tremplin pour les talents émergents, se distingue par son engagement à offrir des expériences cinématographiques inoubliables au plus grand nombre. Grâce à des projections publiques dans les prestigieuses salles du réseau de cinémas CGR et du Grand Rex, le festival rayonne dans l’univers du septième art.

La remise des prix du Nikon film festival dont le thème de cette année est la beauté, se tiendra au Grand Rex, à Paris, dans la plus grande salle de cinéma d’Europe. Cette soirée sera l’occasion de découvrir le palmarès de cette 16e édition en présence du jury.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h30 à 23h00

payant

9€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:30:00+02:00_2026-04-16T23:00:00+02:00

Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

https://www.festivalnikon.fr/



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