Nîmes au clair de lune RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes au clair de lune
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Mardi 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-08-26
2026-07-01 2026-07-07
À la tombée de la nuit, Nîmes change de visage. Les lumières rasantes du soir illuminent les façades et soulignent les ombres.
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
As night falls, the face of Nîmes changes. The low-angled evening light illuminates the facades and highlights the shadows.
