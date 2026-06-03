NINA FIORENTINI / Carrousel Espace Niemeyer Paris

Carrousel, carton alvéolé, impressions jet d’encre, métal, mécanisme rotatif, 2026

Le Carrousel comme métaphore de la vie et de ses mouvements perpétuels, ces hauts et ces bas, cette alternance de joie et d’inquiétude qui nous traverse tous. L’amour en fait partie, mais aussi la peur, le désir, le deuil, l’absurde. Ce qui tourne et ce qui reste immobile se répondent : d’un côté le mouvement incessant, de l’autre la présence déployée, l’expansion dans l’espace.

Le projet naît d’une réflexion sur la vie et ses contradictions, cette coexistence du joyeux et de l’inquiétant, du trivial et du grave. Le carrousel s’est imposé comme forme évidente, un objet universel, ancré dans l’enfance et le plaisir, qui contient pourtant quelque chose de vertigineux. Il monte et descend, tourne sans s’arrêter, emporte tout avec lui sans distinction.

Carrousel est une installation composée d’une sculpture cinétique et d’un ensemble de silhouettes grand format disposées dans l’espace environnant. Le carrousel, fabriqué en carton, anime des personnages hétéroclites qui tournent, s’élèvent et s’abaissent en continu toute la nuit : objets du quotidien, symboles de la mort, du jeu, du vivant. Autour, ces mêmes personnages se déploient en grand dans l’espace, immobiles, comme échappés du mouvement.

Nina Fiorentini est une artiste franco-italienne, née à Paris en 1999, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2025 et actuellement en Filière Fresque & Art en situation. Entre photographie, installation et interventions in situ, elle explore comment les images habitent et transforment l’espace. Sa pratique ludique joue sur la distorsion, les changements d’échelle et la circulation du spectateur, mêlant enfance, absurdité et dispositifs motorisés pour mettre l’image en mouvement.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Paris



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