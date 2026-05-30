NINA SIMONE, ARTISTE ET FEMME ENGAGÉE Bibliothèque Drouot Paris

À travers des interprétations musicales et des éclairages historiques, les élèves retracent le parcours de cette femme libre, révoltée et visionnaire. De ses débuts au conservatoire à ses prises de position radicales, de “Mississippi Goddam” à “Four Women”, chaque morceau devient un témoignage vibrant de son engagement et de son génie artistique.

Un moment de partage, de réflexion et d’émotion, où la musique devient mémoire et résistance.

Avec la participation des élèves de chant et d’histoire du jazz

Coordination : Carole Hémard & Stéphane Audard

Plongée dans l’univers puissant et singulier de Nina Simone, cette conférence-concert présentée par les élèves de la classe de chant de Carole Hémard et du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard rend hommage à une figure emblématique de la musique et du militantisme. Pianiste virtuose, chanteuse à la voix inoubliable, Nina Simone a marqué l’histoire du jazz, du blues et de la soul, tout en portant haut les combats pour les droits civiques et la justice sociale.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33144538686



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