NINA SIMONE, ARTISTE ET FEMME ENGAGÉE Bibliothèque Drouot Paris
NINA SIMONE, ARTISTE ET FEMME ENGAGÉE Bibliothèque Drouot Paris vendredi 5 juin 2026.
À travers des interprétations musicales et des éclairages historiques, les élèves retracent le parcours de cette femme libre, révoltée et visionnaire. De ses débuts au conservatoire à ses prises de position radicales, de “Mississippi Goddam” à “Four Women”, chaque morceau devient un témoignage vibrant de son engagement et de son génie artistique.
Un moment de partage, de réflexion et d’émotion, où la musique devient mémoire et résistance.
Avec la participation des élèves de chant et d’histoire du jazz
Coordination : Carole Hémard & Stéphane Audard
Plongée dans l’univers puissant et singulier de Nina Simone, cette conférence-concert présentée par les élèves de la classe de chant de Carole Hémard et du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard rend hommage à une figure emblématique de la musique et du militantisme. Pianiste virtuose, chanteuse à la voix inoubliable, Nina Simone a marqué l’histoire du jazz, du blues et de la soul, tout en portant haut les combats pour les droits civiques et la justice sociale.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33144538686
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