NINO ARIAL null Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre
dimanche 12 décembre 2027 · null Rue des Plaines de l'Yonne · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
NINO ARIAL
null Rue des Plaines de l’Yonne AUXERREXPO Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-12 18:00:00
fin : 2027-12-12
Date(s) :
2027-12-12
Nino Arial en spectacle en Bourgogne Franche-Comté avec une nouvelle tournée des Zénith. Réservez vos places avec NG productions !
Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles. “Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.
Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias. Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.
Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .
null Rue des Plaines de l’Yonne AUXERREXPO Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : NINO ARIAL
L’événement NINO ARIAL Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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