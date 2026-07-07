NINO ARIAL null Rue de Colchide Dijon
mercredi 3 novembre 2027 · null Rue de Colchide · Dijon
Informations pratiques
Dijon
NINO ARIAL
null Rue de Colchide Zénith Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-03 20:00:00
fin : 2027-11-03
Date(s) :
2027-11-03
Nino Arial en spectacle en Bourgogne Franche-Comté avec une nouvelle tournée des Zénith. Réservez vos places avec NG productions !
Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles. “Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.
Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias. Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.
Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .
null Rue de Colchide Zénith Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : NINO ARIAL
L’événement NINO ARIAL Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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