Nino Arial Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Nino Arial Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Humour.

Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux confondus, Nino fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur scène.

Après avoir fait ses armes en première partie de Gad Elmaleh et de Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle.

Parfois…class= dots > insolent mais jamais insultant, il vous séduira tant par ses sketchs hilarants que par son sens inné de l’improvisation, qui lui permettent de développer une complicité toute particulière avec son public. Dans ce spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne ! .

Durée 1h30 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie-cdo@dstickets.fr

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English : Nino Arial Zénith de Limoges

L’événement Nino Arial Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole