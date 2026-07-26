Noa, Ohjeelo et Luce Ebene present Kobosana Te live A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

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LIVE IMMERSIF #2 : UNE CRÉATION ENGAGÉE ET POÉTIQUE AU CŒUR D’EXTRA BAL

Le deuxième rendez-vous de la saison t’invite à une immersion sonore profonde et engagée. Les membres du Jokko Collective, collectif afrodescendant basé à Barcelone, viennent présenter la Première de Pasaporteman (porté par Baba Sy). Cette création audiovisuelle exclusive aborde la crise humanitaire en Méditerranée et donne une voix aux victimes invisibles, en faisant résonner le contraste saisissant entre le silence de la mer et le bruit du débat politique.

En ouverture de soirée, le duo Noa & Ohjeelo présente Kobosana Te, une performance A/V poétique qui explore la mémoire maternelle et les récits afro-diasporiques à travers le son et l’archive.

Quand la musique électronique fait passer un message fort : viens vivre une performance engagée et profondément humaine.

Le jeudi 22 octobre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

dès 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-22T20:00:00+02:00_2026-10-22T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/jokko-collective-pasaporteman-a-v-noa-ohjeelo-a-v/



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