Noah en Concert L’IMPASSE PARIS

Révélé lors de la dernière saison de la Star Academy, Noah vous invite à vivre un moment unique et privilégié lors de son tout premier concert dans un cadre intimiste.

Entre émotion, partage et musique live, accompagnés de quelques invités surprise, Noah donne rendez-vous à son public pour une expérience exclusive à ne pas manquer.

Entouré de musiciens live, il revisite en version acoustique les chansons qui l’inspirent et ont marqué son parcours.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir en avant-première son tout premier single.

Une soirée sincère et authentique, portée par sa voix, son univers et une proximité rare avec le public.

Instagram : @no.moremusic

Révélé lors de la dernière saison de la Star Academy, Noah présente son tout premier concert parisien dans un format live intimiste et exclusif.

Le mercredi 27 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tarif : 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T23:00:00+02:00

L’IMPASSE 4 cité Griset 75011 PARIS

https://www.billetweb.fr/concert-noah



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