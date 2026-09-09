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Nocturne – À la découverte de la nouvelle salle de La Lune des Pirates, La Lune des Pirates – Grande Salle, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · La Lune des Pirates - Grande Salle · Amiens

Nocturne – À la découverte de la nouvelle salle de La Lune des Pirates, La Lune des Pirates – Grande Salle, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Lune des Pirates - Grande Salle
Adresse
58bis rue St-Leu, 80000 AMIENS
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Nocturne – À la découverte de la nouvelle salle de La Lune des Pirates Samedi 19 septembre, 19h30 La Lune des Pirates – Grande Salle Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de la nouvelle salle de La Lune des Pirates à travers un parcours original et immersif en trois temps mêlant médiation, création et pratique musicale.
1 / Découvrir
Dans le hall, explorez librement l’histoire de la salle et le projet de nouvelle Lune des Pirates à travers panneaux, archives sonores et temps d’échange avec l’équipe.
2 / Ressentir
Toutes les 30 minutes, plongez dans une expérience sonore et lumineuse imaginée à partir d’un morceau réalisé par des enfants autour du chantier de cette nouvelle salle, accompagné d’une création lumière.
3 / Jouer
Montez sur la scène de La Lune des Pirates et expérimentez des instruments électroniques accessible à toutes et tous.
Plus d’informations sur le site de La Lune des Pirates : lalune.net

La Lune des Pirates – Grande Salle 58bis rue St-Leu, 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Découvrez les coulisses de la nouvelle salle de La Lune des Pirates à travers un parcours original et immersif en trois temps mêlant médiation, création et pratique musicale.

© La Lune des Pirates

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