Nocturne à l’ancienne chapelle des carmes déchaux – La Cite de l’Evangile, L’église Sainte-Marie-Madeleine (La Cité de l’évangile), Lille

Informations pratiques

Nocturne à l’ancienne chapelle des carmes déchaux – La Cite de l’Evangile Samedi 4 juillet, 18h30 L’église Sainte-Marie-Madeleine (La Cité de l’évangile) Nord

Entrée libre et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

La chapelle actuelle fut édifiée au XVIIe siècle pour desservir le couvent des Carmes déchaux. A la Révolution les religieux sont expulsés. Ce n’est qu’en 1856 que les Sœurs de l’Enfant-Jésus reconstruisent l’ensemble du couvent en ne gardant que l’église des origines. L’édifice est d’une grande sobriété. Le magnifique retable baroque tranche avec le reste et attire tous les regards. A partir de 1991, elle devient église paroissiale suite à la désacralisation de l’église Sainte-Marie-Madeleine de la rue du Pont Neuf. Aujourd’hui, elle accueille un tiers lieu d’église tout à fait atypique.

De 18H30 à 22H Une équipe de bénévoles vous accueille et vous invite à découvrir les trésors et l’histoire de ce lieu unique.

Visite libre de l’exposition «D’Abraham à Martin Luther King, des itinéraires de croyants ». Partez à la découverte d’hommes et de femmes qui ont cru en Dieu. Une exposition ludique et participative.

En partenariat avec l’__Antenne lilloise de la Pastorale du Tourismedu Diocèse de Lille et l’association deLa Cité de l’Evangile.

L’église Sainte-Marie-Madeleine (La Cité de l’évangile) 59 Rue de Gand 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord 03 20 74 46 83 https://citedelevangile.fr/ C’est le 15 août 1616 que les Carmes « déchaux » (réformés par sainte Thérèse d’Avila) arrivèrent à Lille. Implantés dans les Pays Bas en 1610 ils avaient ensuite fondé un couvent à Bruxelles, Louvain, Douai, puis plus tard à Tournais et Bruges. C’était au moment ou les catholiques de la Contre-Réforme cherchaient à étendre l’enseignement religieux, raviver la charité, réformer les mœurs pour neutraliser la propagande protestante.

Don Vincent Longuespée, abbé de Loos, leur offre l’hospitalité dans le refuge de l’abbaye avant qu’il ne puisse acheter un terrain au « Riez du château » situé entre les fossés de l’ancienne forteresse de Lille et le mur de la nouvelle enceinte dont la porte de Gand marque la place. Nous sommes le 24 décembre 1620 ; c’est le 15 août 1623 que les pères Carmes entrent dans leur nouvelle église.

Le couvent brûla deux fois et l’église actuelle fut édifiée de 1646 à 1669. Elle fut consacrée par l’évêque de Tournais en 1676. A la révolution française les religieux sont expulsés et l’église devient un magasin d’habillement militaire puis on y loge chevaux et charretiers.

C’est en 1856 que les sœurs de l’enfant Jésus, trop à l’étroit dans leur fondation de la rue de Metz, reconstruisent l’ensemble en ne gardant que l’église des origines. des stalles sont installées face à face dans la nef centrale et des tribunes sont créées à mi-étage dans les bas cotés.

La fondatrice, soeur Natalie Doignies, qui a pu contempler dans l’église Saint André le grand tableau de Van Ost où l’enfant-Jésus accueille la croix, s’en inspire dans sa vie spirituelle. C’est pour cela que plus tard fut réalisé, sur le thème de ce tableau, le retable monumental qui occupe le choeur. L’édifice est d’une grande sobriété ; on voit dans le choeur les statues de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix, les chapiteaux ioniques de la nef avec des cartouches à tête d’angelot qui portent les armes du Carmel, de Jésus, Marie, Joseph et Thérèse.

A partir de 1991 elle devient église paroissiale, la communauté qui a quitté l’église Sainte Marie Madeleine de la rue du Pont Neuf (dite « grosse Madeleine » à cause de son dôme monumental) trouve refuge dans cette chapelle des soeurs de l’Enfant Jésus qui devient la nouvelle paroisse Sainte Marie-Madeleine.

Dans le cadre de l’édition 2026 de « La Nuit des églises », venez (re)découvrir le magnifique chœur baroque de cette chapelle et le tiers lieu d’église atypique quelle accueille.

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