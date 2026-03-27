Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers Eglise Saint Etienne Nevers

Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers

Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Ce soir, l’église Saint-Etienne se révèle dans une visite pas comme les autres. Cœur du quartier Saint-Étienne où se trouvent encore quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers de Nevers, l’église était au 11e siècle le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en berceau, et représente une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique. Sa valeur se mesure aussi par le lien qu’elle a entretenu avec la grande abbaye de Cluny fondée en 910, et son réseau européen de monastères et de dépendances. Cluny a en effet participé, en particulier entre le 10? et le 12? siècle, aux évolutions de la société médiévale, sur les plans religieux, culturel, artistique, mais aussi social et politique.

A 18h le 30 mai, puis les vendredis soirs de juillet et août, exceptés les premiers vendredis.

Tous publics, dès 12 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Place de la Charte. .

Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers

L’événement Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)