Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers Eglise Saint Etienne Nevers
Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers Eglise Saint Etienne Nevers mercredi 8 juillet 2026.
Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers
Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Ce soir, l’église Saint-Etienne se révèle dans une visite pas comme les autres. Cœur du quartier Saint-Étienne où se trouvent encore quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers de Nevers, l’église était au 11e siècle le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en berceau, et représente une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique. Sa valeur se mesure aussi par le lien qu’elle a entretenu avec la grande abbaye de Cluny fondée en 910, et son réseau européen de monastères et de dépendances. Cluny a en effet participé, en particulier entre le 10? et le 12? siècle, aux évolutions de la société médiévale, sur les plans religieux, culturel, artistique, mais aussi social et politique.
A 18h le 30 mai, puis les vendredis soirs de juillet et août, exceptés les premiers vendredis.
Tous publics, dès 12 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Place de la Charte. .
Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers
L’événement Nocturne à Saint-Etienne visite guidée en soirée de l’église Saint-Etienne de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers 31 mars 2026
- Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers 2 avril 2026
- Tulipe de l’Espoir Parc Roger Salengro Nevers 4 avril 2026
- Foire de Nevers Japon Manga Rue Amiral Jacquinot Nevers 4 avril 2026
- Concert Los Tres Puntos [ska] Nevers 4 avril 2026