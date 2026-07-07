Nocturne commerçante Un été à Isle 2026 Isle
jeudi 6 août 2026 · Isle
Informations pratiques
Isle
Nocturne commerçante Un été à Isle 2026
Place Laucournet Isle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Allez profiter d’un moment de convivialité cet été. La boucherie l’Isabelle proposera des mets à partager pour tous.
Renseignements par téléphone en lien! .
Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne commerçante Un été à Isle 2026
L’événement Nocturne commerçante Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Isle (Haute-Vienne)
- Spectacle de plein air avec les amis de Robert Margerit Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle 18 juillet 2026
- Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026 Isle 18 juillet 2026
- Concert Chris Bakehouseman Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle 24 juillet 2026
- Concert Duo Bohémia Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle 14 août 2026
- Spectacle Artishow- Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle 27 août 2026