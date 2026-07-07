Informations pratiques

Isle

Nocturne commerçante Un été à Isle 2026

Place Laucournet Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Allez profiter d’un moment de convivialité cet été. La boucherie l’Isabelle proposera des mets à partager pour tous.

Renseignements par téléphone en lien! .

Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Nocturne commerçante Un été à Isle 2026

L’événement Nocturne commerçante Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole