Informations pratiques

Isle

Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026

Place Laucournet Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de la ville d’Isle et l’association Isle Danse vous ont préparé une soirée chaleureuse et dansante.

Au menu ? Burger et frites, de quoi ravir les petits et les grands !

Plus d’informations par téléphone. .

Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026

L’événement Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole