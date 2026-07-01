Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026 Isle
samedi 18 juillet 2026 · Isle
Informations pratiques
Isle
Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026
Place Laucournet Isle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des fêtes de la ville d’Isle et l’association Isle Danse vous ont préparé une soirée chaleureuse et dansante.
Au menu ? Burger et frites, de quoi ravir les petits et les grands !
Plus d’informations par téléphone. .
Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
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English : Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026
L’événement Soirée Burger Animation Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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