Informations pratiques

Isle

Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026

Place Laucournet Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Rendez- vous de l’été pour une soirée moules frites et dansantes avec animation musicale par le groupe The Link . La buvette sera animée par les amis des fleurs.

Les réservations pour le repas se font directement auprès de la poissonnerie Julien MAURY. Téléphone en lien. .

Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026

L’événement Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole