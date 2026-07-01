Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026 Isle
samedi 25 juillet 2026 · Isle
Informations pratiques
Isle
Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026
Place Laucournet Isle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Rendez- vous de l’été pour une soirée moules frites et dansantes avec animation musicale par le groupe The Link . La buvette sera animée par les amis des fleurs.
Les réservations pour le repas se font directement auprès de la poissonnerie Julien MAURY. Téléphone en lien. .
Place Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
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English : Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026
L’événement Soirée Moules Frites Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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