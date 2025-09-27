Angers

Nocturne de l’exposition Passé Recomposé

23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nocturne de l’exposition photographique Passé Recomposé à la Collégiale Saint Martin .

23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nocturne de l’exposition Passé Recomposé Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers