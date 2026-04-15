Nocturne exceptionnelle dans le musée, Musée de la Vie romantique, Paris

Nocturne exceptionnelle dans le musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Vie romantique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le musée de la Vie romantique sera ouvert pour une nocturne exceptionnelle jusqu’à 23h.

Musée de la Vie romantique 16 rue chaptal, 75009 Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France https://museevieromantique.paris.fr/ Le musée de la Vie romantique est installé dans la demeure et les ateliers du peintre Ary Scheffer qui y a reçu, durant près de 30 ans, le Tout-Paris de son époque : Delacroix, Liszt, Chopin, Sand… Avec son jardin plein de charme et ses collections variées, le musée offre un voyage dans le temps, à la découverte de la vie parisienne artistique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle.

Peintures, sculptures, objets d’arts et arts graphiques témoignent des thèmes et aspirations de la période romantique. Un ensemble important d’œuvres d’Ary Scheffer et de son entourage artistique côtoie les souvenirs – dessins, mobiliers et bijoux – de George Sand, personnalité incontournable de la période.

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le musée de la Vie romantique sera ouvert pour une nocturne exceptionnelle jusqu’à 23h.

© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris