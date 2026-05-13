Nocturne gratuite exceptionnelle aux Étincelles, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Nocturne gratuite exceptionnelle aux Étincelles Samedi 23 mai, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Au programme :

18h15 : Réactions en tout genre (à partir de 6 ans) / Cabinet de curiosité informatique (à partir de 12 ans) / L’ADN ? Elémentaire mon cher Watson ! (à partir de 12 ans) / Les éclipses (à partir de 7 ans)

19h15 : Une chimie lumineuse (à partir de 9 ans) / Escapades en physique (à partir de 9 ans) / L’évolution des menstruations et la modélisation des neurones. Ma thèse en 15 minutes ! (à partir de 12 ans)

20h15 : Réactions en tout genre (à partir de 6 ans) / Escapades en physique (à partir de 9 ans) / La compaction de l’ADN et l’évolution des menstruations. Ma thèse en 15 minutes ! (à partir de 12 ans) / Les éclipses (à partir de 7 ans)

21h15 : Quelques mystères de l’olfaction (à partir de 15 ans) / Escapades en Physique (à partir de 9 ans) / La modélisation des neurones et la compaction de l’ADN. Ma thèse en 15 minutes ! (à partir de 12 ans) / Les éclipses (à partir de 7 ans)

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2026, les Etincelles vous ouvre leurs portes gratuitement pour participer à des exposés interactifs et assister à une séance au planétarium. nuit européenne