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AGENDA · Besançon

Nocturne II Rue de la Convention Besançon

lundi 14 septembre 2026 · Rue de la Convention · Besançon

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de la Convention
Adresse
Cathédrale Saint-Jean
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
20 20 41 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Nocturne II

Rue de la Convention Cathédrale Saint-Jean Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 41 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 20:00:00
fin : 2026-09-14 21:30:00

Date(s) :
2026-09-14

LA NUIT DU CŒUR

Ils ont enflammé les festivaliers à chacune de leur venue depuis 2018… La compagnie La Tempête revient avec un nouveau programme, proposé à Luxeuil puis à Besançon. Le charismatique Simon-Pierre Bestion a choisi d’alterner des pièces de la Renaissance (Byrd, Lassus, Tallis…) et contemporaines (Nystedt, Pärt), construisant un voyage méditatif, une quête vers une spiritualité mais aussi un hommage à ces créations motivées par l’instinct et la libre expression. Ponctuant ce programme, les cinq parties de La Messe à double chœur de Frank Martin, un des sommets de l’art vocal, utilise un double chœur a cappella, à la fois d’une grande exigence et d’une ferveur extrêmement libérée.   .

Rue de la Convention Cathédrale Saint-Jean Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nocturne II

L’événement Nocturne II Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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