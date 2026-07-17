Informations pratiques

Nocturne – Projections du film documentaire « Saint-Leu ou l’Enjeu d’un Quartier » de Pierre Tredez, animées par un guide-conférencier Samedi 19 septembre, 19h00, 20h30 Ciné Saint-Leu Somme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Le Ciné Saint-Leu vous propose un voyage dans le temps : Saint-Leu comme vous ne l’avez jamais vu !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Ciné Saint-Leu diffuse le film documentaire « Saint-Leu ou l’Enjeu d’un Quartier » de Pierre Tredez (1997).

Ce film, commandé entre deux élections municipales, raconte l’histoire du quartier et ce qu’il suscite pour ses habitants.

Séances samedi à 19h et 20h30, animées par un guide-conférencier pour une durée totale de 1h.

Ciné Saint-Leu 33 Rue Vanmarcke, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322916123 https://www.cine-st-leu.com Le Ciné St-Leu est un cinéma indépendant situé en plein cœur du quartier Saint-Leu à Amiens, à deux pas de la célèbre cathédrale. Dans sa salle de 250 fauteuils, vous pourrez découvrir toute l’année le meilleur des films d’auteurs contemporains français, européens et du monde entier, du cinéma d’animation, des films pour le jeune public, des films cultes, des avant-premières, des rencontres, soirées débats et de nombreuses séances spéciales. Bus : Arrêt «Place du Don» : N3, 5, 9. Arrêt «Saint-Leu» : N3, 5, 9, L.

Le Ciné Saint-Leu vous propose un voyage dans le temps : Saint-Leu comme vous ne l’avez jamais vu !

© Ciné Saint-Leu