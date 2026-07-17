Nocturne – Visite théâtralisée par la Compagnie du Double, Maison du Théâtre – Salle de spectacle, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Théâtre - Salle de spectacle · Amiens
Informations pratiques
Nocturne – Visite théâtralisée par la Compagnie du Double Samedi 19 septembre, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Maison du Théâtre – Salle de spectacle Somme
Limité à 15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:45:00+02:00
Les théâtres sont remplis de fantômes !
Alors, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la compagnie du Double vous entraîne dans une déambulation peu ordinaire à travers les coulisses et les espaces secrets de la Maison du Théâtre.
Au détour d’un couloir ou d’un escalier, des figures de l’Histoire – de Louis XIV à Louise Michel, en passant par des figures plus contemporaines – reprennent la parole et viennent dialoguer avec notre époque.
Une visite théâtralisée, drôle et décalée, imaginée en écho au spectacle Nos jardins que la compagnie présentera en novembre à la Maison du Théâtre.
Maison du Théâtre – Salle de spectacle 8 rue des Majots, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322716290 http://www.lebanquetdesaintleu.fr/vie-de-quartier/ [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}]
Les théâtres sont remplis de fantômes !
© G. Aresteanu
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