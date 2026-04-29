Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Nocturne VTT La Nuit de la Salamandre

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Randonnée VTT nocturne familiale et sportive. Exclusivement en forêt.

Le samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h30 salle des fêtes d’Azay le Rideau.

Plusieurs parcours familaux 12 kms, 16kms et 19 kms (7 ans mini). Et 2 parcours sportifs de 31 kms et 40 kms (13 ans mini).

Randonnée VTT nocturne familiale et sportive. Exclusivement en forêt.

Le samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h30 salle des fêtes d’Azay le Rideau.

Plusieurs parcours familaux 12 kms, 16kms et 19 kms (7 ans mini). Et 2 parcours sportifs de 31 kms et 40 kms (13 ans mini).

5€ de participation pour les parcours familiaux et 7€ pour les parcours sportifs.

N’oubliez pas votre casque, votre gilet jaune et votre éclairage ;)

Venez nous rejoindre sur notre site facebook lanuitdelasalamandre !

ATTENTION ! CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 A 23H00.

IL FAUDRA VOUS RENDRE DIRECTEMENT SUR PLACE POUR INSCRIPTION LE JOUR MÊME PASSE CETTE DATE. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 63 46 22 lasalamandrevttazaylerideau@gmail.com

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English :

Night-time mountain biking for the whole family. Exclusively in the forest. Several family trails: 12 kms, 16 kms and 19 kms (min. age 7). And 2 sporty trails: 33 kms and 43 kms (13 years and under). Don’t forget your helmet, yellow vest and lights.

L’événement Nocturne VTT La Nuit de la Salamandre Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme