Nocturnes de Chopin Vol. 3 Festival 1001 Notes Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Piano

Le pianiste Nicolas Horvath clôt sa trilogie Nocturne Secret, consacrée à l’intégrale des Nocturnes de Chopin, dont la sortie en coffret est prévue en 2026. Véritable aventurier du piano, il explore tous les répertoires du classique au minimalisme expérimental et propose ici une lecture unique des Nocturnes.

S’appuyant sur les versions annotées ou corrigées par Chopin lui- même, retrouvées dans les cahiers de ses élèves, Horvath restitue des variantes inédites avec rigueur et sensibilité. Ce projet révèle une facette nouvelle de ces œuvres parmi les plus intimes du répertoire romantique. En moins de vingt ans, Frédéric Chopin (1810-1849) transforma ces pièces en monuments du piano, où le cri le plus tragique côtoie l’exultation la plus intense , selon les mots de Camille Bourniquel.

Réservations obligatoires. .

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

