Nocturnes de Strol Monistrol-sur-Loire
vendredi 25 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Nocturnes de Strol
Place du Prévescal Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Partagez une soirée conviviale dans le centre, Place du Prévescal avec concert et repas concocté par Au Pot’Y Néron Brochette de poulet avec sa gaufre de légumes et sa crème salée, dessert.
Repas sur réservation à l’office de tourisme ou sur internet.
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Place du Prévescal Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Enjoy a fun evening downtown at Place du Pr%E9vescal, featuring a concert and a meal prepared by Au Pot’Y N%E9ron: Chicken skewers served with a vegetable waffle and savory cream, plus dessert.
Reservations required at the tourist office or online.
L’événement Nocturnes de Strol Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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