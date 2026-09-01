Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Nocturnes de Strol

Place du Prévescal Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Partagez une soirée conviviale dans le centre, Place du Prévescal avec concert et repas concocté par Au Pot’Y Néron Brochette de poulet avec sa gaufre de légumes et sa crème salée, dessert.

Repas sur réservation à l’office de tourisme ou sur internet.

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Place du Prévescal Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Enjoy a fun evening downtown at Place du Pr%E9vescal, featuring a concert and a meal prepared by Au Pot’Y N%E9ron: Chicken skewers served with a vegetable waffle and savory cream, plus dessert.

Reservations required at the tourist office or online.

L’événement Nocturnes de Strol Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron