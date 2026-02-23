Nocturnes théâtrales Amboise

Nocturnes théâtrales

2 Rue du Clos Lucé Amboise Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

2026-07-15

La compagnie Coïncidences Vocales présente Sur les pas de Léonard de Vinci , un spectacle musical enjoué pour tous les publics.

Entre le château illuminé et le parc qui se devine dans la pénombre de la nuit, le Clos Lucé se métamorphose trois soirs durant en décor naturel d’une pièce de théâtre Sur les pas de Léonard de Vinci , de la compagnie Coïncidences Vocales. Ce spectacle musical mêle dialogues, chansons originales, musique live et création vidéo, soutenus par une scénographie mouvante.

L’histoire commence lors d’une visite au musée du Louvre. Lisa, une jeune artiste plasticienne, s’installe pour dessiner la Joconde… qui soudain se met à parler. Elle propose à Lisa, ainsi qu’à son frère Léo un incroyable voyage dans le temps. Transportés 500 ans en arrière dans l’atelier de Léonard de Vinci, ils découvrent le génie polymathe de l’artiste; 25 .

2 Rue du Clos Lucé Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 73 infos@vinci-closluce.com

English :

The Coïncidences Vocales company presents Sur les pas de Léonard de Vinci , a light-hearted musical show for all audiences.

